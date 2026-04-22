Queste sono le migliori bistecche della Toscana | ristoranti Braciami Ancora assegna le fiamme

È stata pubblicata la guida 2026 dedicata alle migliori bistecche della Toscana, stilata da un portale specializzato nell’arte della brace. La pubblicazione evidenzia come i ristoranti italiani abbiano migliorato notevolmente la qualità delle loro bistecche, grazie a un costante lavoro di ricerca e aggiornamento dei gestori, spinti dalla passione per questa cucina. Tra i locali premiati, uno ha ricevuto anche il riconoscimento “Assegna le fiamme” di Braciami Ancora.

Firenze, 22 aprile 2026 - Pensi alla bistecca alla brace e naturalmente immagini la Toscana. La sapienza degli allevatori e dei ristoratori porta in tavola dei prodotti che anno dopo anno sono sempre migliori. Grazie a una filiera di appassionati a ogni livello. Da chi appunto si occupa della cura del bestiame a chi poi lavora e propone il prodotto nei locali. Braciami Ancora, il portale italiano che racconta la passione per la griglia, ha presentato la guida 2026 dei migliori locali in cui gustare la bistecca. E ci sono diverse insegne toscane. Nella guida, come per le "stelle" di Michelin, vengono assegnate le "fiamme", da tre a una a seconda dell'eccellenza del ristorante.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Queste sono le migliori bistecche della Toscana: ristoranti, Braciami Ancora assegna le fiamme Notizie correlate Leggi anche: Bona 2026, ecco di chi sono le migliori colombe artigianali della Toscana Queste sono le migliori maschere capelli a effetto flashCi sono trattamenti ad azione d’urto per la chioma, che la “restaurano” in pochi secondi. Contenuti e approfondimenti Si parla di: VIDEO e FOTO - Al DaMa il viaggio di una bistecca d'eccellenza. Le Steak House sono premiate con il sistema delle fiamme. Ecco cosa sonoLa classifica di Braciami Ancora utilizza un sistema di riconoscimenti simbolico ma molto preciso: le fiamme. Ogni ristorante premiato riceve da una a tre fiamme di merito in base al livello ... lanazione.it Una fiamma a cinque Steak House della ToscanaSono premiate con una fiamma le Steak House di ottimo livello. In Toscana ben cinque ristoranti rientrano nella classifica di Braciami Ancora: Antico Casale di Scansano a Scansano (Grosseto), ... lanazione.it