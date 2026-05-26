Arriva la proclamazione ufficiale per Boschetti | ecco il nuovo sindaco di Cervia

Da ravennatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mirko Boschetti è stato proclamato ufficialmente sindaco di Cervia dopo aver vinto al primo turno delle elezioni amministrative. La cerimonia si è svolta questa mattina, confermando l’esito del voto. La proclamazione è stata comunicata dalle autorità competenti, senza ulteriori ufficializzazioni o contestazioni. Boschetti assume così la guida del comune per il prossimo mandato, con il risultato già noto da settimane.

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Dopo aver vinto al primo turno delle elezioni amministrative è arrivata oggi la proclamazione ufficiale di Mirko Boschetti a sindaco di Cervia. E mentre si è delineato anche il nuovo Consiglio comunale sulla base dell'esito del voto, oggi è avvenuto il passaggio di consegne tra il commissario. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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