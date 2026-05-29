Mi dicevano | se scappi ti ammazziamo parla la turista sequestrata a Roma e violentata per 3 giorni da 5 uomini
Una turista di 32 anni ha raccontato di essere stata sequestrata per tre giorni e violentata da cinque uomini in uno stabile abbandonato alla periferia est di Roma. Secondo quanto riferito, gli aggressori l’hanno costretta a spogliarsi e le hanno ripetuto che, in caso di fuga, l’avrebbero uccisa. La donna ha descritto come, durante il periodo di prigionia, le abbiano ripetuto più volte che non avrebbe potuto scappare senza conseguenze.
"Mi hanno costretta a spogliarmi. Continuavano a ripetermi: 'Se scappi ti ammazziamo'": il racconto della turista 32enne che è stata sequestrata per tre giorni e abusata da 5 uomini in uno stabile abbandonato alla periferia est di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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