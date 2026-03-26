Se perdi ti dimetti? Montella spiazzato in conferenza | Non mi aspettavo questa domanda
Alla vigilia del match di playoff contro la Romania, l'allenatore è stato preso alla sprovvista da una domanda sulle eventuali dimissioni in caso di eliminazione. Durante la conferenza stampa, ha risposto con fermezza, affermando di non aspettarsi quella domanda e senza commentare ulteriormente sulla questione. La partita rappresenta un'occasione importante per la squadra e il tecnico.
Alla vigilia del playoff contro la Romania, Montella replica con fermezza alla domanda sulle possibili dimissioni in caso di eliminazione. Il tecnico carica la squadra: “È una finale, vogliamo andare ai Mondiali”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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