Metro Linea 1 arriva il drappello della Polizia | controlli su tutti i treni dalle 8 alle 20
A partire dalle otto del mattino e fino alle otto di sera, sono stati avviati controlli sugli autobus della linea 1 della metropolitana. Alla stazione di Piscinola, è stato istituito un nucleo speciale della Polizia di Stato chiamato Polmetro, che effettua verifiche su tutti i treni in transito. Le operazioni sono state programmate per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante tutto l’orario di servizio.
Alla stazione metro Linea 1 di Piscinola istituito il drappello della Polmetro della Polizia di Stato. Gli agenti controlleranno anche i treni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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