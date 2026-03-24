Metro Linea 1 l'ultimo dei 23 treni nuovi è a Napoli | ma c'è il tema manutenzioni sono in scadenza

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato consegnato a Napoli il 23esimo e ultimo dei treni nuovi destinati alla linea 1 della metropolitana. La fornitura, iniziata sei anni fa, si è conclusa con questa consegna. Tuttavia, si segnala che le manutenzioni previste per questi veicoli sono prossime alla scadenza, sollevando questioni sulla gestione futura del servizio.

Consegnato il 23esimo e ultimo treno nuovo della metro Linea 1 di Napoli. Ci sono voluti 6 anni per completare la fornitura. Ma adesso c'è il nodo delle manutenzioni, sono in scadenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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