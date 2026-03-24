Metro Linea 1 l'ultimo dei 23 treni nuovi è a Napoli | ma c'è il tema manutenzioni sono in scadenza

È stato consegnato a Napoli il 23esimo e ultimo dei treni nuovi destinati alla linea 1 della metropolitana. La fornitura, iniziata sei anni fa, si è conclusa con questa consegna. Tuttavia, si segnala che le manutenzioni previste per questi veicoli sono prossime alla scadenza, sollevando questioni sulla gestione futura del servizio.

Consegnato il 23esimo e ultimo treno nuovo della metro Linea 1 di Napoli. Ci sono voluti 6 anni per completare la fornitura. Ma adesso c'è il nodo delle manutenzioni, sono in scadenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La metro a Capodichino ora è più vicina: abbattuto l’ultimo diaframma della galleria dei treniAbbattuto il diaframma della galleria alla stazione Di Vittorio: è un passo decisivo per completare l'anello della metropolitana di Napoli... Papa Leone XIV a Pompei e Napoli l’8 maggio, il 23 nella Terra dei Fuochi: attesa per l’annuncioSi attende solo l'annuncio ufficiale: l'8 maggio a Pompei per l'anniversario della sua elezione e per la supplica alla Madonna di Pompei, poi a... Metro Linea 10, al via la prima fase Altri aggiornamenti su Metro Linea Temi più discussi: Linea 6 della metro, nei giorni feriali corse fino alle 21.10; Una stazione della Linea 1 della Metropolitana di Napoli resterà chiusa per una settimana: l'annuncio di Anm; Metro Linea 1 Napoli, entra in servizio l’ultimo treno nuovo; Metro Napoli, da lunedì prolungato l'orario della Linea 6: fino alle 21.10. Ma nel weekend tira il freno. Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dal 16 al 19 marzo 2026Metro Linea 1 di Napoli con chiusura anticipata dal 16 al 19 marzo 2026 per verifiche e manutenzione. Ecco gli orari delle ultime corse. napolike.it Metro Linea 1, interventi straordinari nel piano atrio: una stazione chiude al pubblico dalle 18.00Anm informa che oggi mercoledì 11 marzo 2026, a partire dalle ore 18.00, la circolazione di Metro Linea 1 sarà limitata alla tratta Piscinola-Garibaldi, per consentire interventi straordinari nel ... napolitoday.it #Napoli - Nuovi orari per la Linea 6 della metro e variazioni temporanee per le funicolari a Napoli tra chiusure e rimodulazioni del servizio. #Metro #Funicolari #Trasporti #Mobilità #Servizi #NanoTV - facebook.com facebook : da oggi lunedì 23 a giovedì 26 Marzo per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, anticipa la chiusura. Ultime corse viaggiatori: da Piscinola, ore 20:46 da Centro Direzionale ore 21:16 x.com