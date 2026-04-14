Metro Linea 1 Tribunale la nuova stazione aperta entro maggio | avrà due uscite

Entro il mese di maggio sarà aperta la nuova stazione della metro Linea 1 nel quartiere Tribunale. Attualmente sono in corso le ultime verifiche prima dell’apertura ufficiale. La stazione sarà dotata di due uscite, una in via Aulisio e l’altra in via Nuova Poggioreale. La realizzazione di questa infrastruttura si inserisce nel piano di ampliamento della rete metropolitana della città.