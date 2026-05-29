Metriks investe in BeBeez | l' AI Agentica trasforma l' informazione sul Private Capital

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Metriks ha annunciato un investimento in BeBeez, una piattaforma dedicata all'informazione sul private capital. L'azienda utilizza un'intelligenza artificiale chiamata Agentica, che analizza e trasmette dati relativi a investimenti e operazioni nel settore del capitale privato. La collaborazione mira a migliorare la qualità e la rapidità delle informazioni fornite agli operatori di mercato. L'accordo è stato comunicato oggi, con l'obiettivo di integrare le tecnologie di Metriks nelle attività di BeBeez.

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Arezzo, 29 maggio 2026 –  Metriks AI S.p.A. Società Benefit (“ Metriks” o la “Società”), piattaforma di Agentic AI che rende autonomi i processi decisionali e operativi di PMI e professionisti, comunica che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha approvato la sottoscrizione di un impegno vincolante soggetto a condizioni sospensive (l'“Impegno”) relativo all'aumento di capitale di EdiBeez S.r.l. (“EdiBeez”), società editrice di BeBeez e BeBeez International e punto di riferimento nell’informazione sul mercato italiano ed europeo del Private Capital, conferendo all'Amministratore Delegato, Tiziano Cetarini, i poteri necessari alla sua sottoscrizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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