Nvidia vola con i ricavi | investe 43 miliardi in startup private

Nvidia ha registrato un aumento significativo dei ricavi e ha annunciato un investimento di 43 miliardi di dollari in startup private. Le domande principali riguardano l'impatto dell'architettura Blackwell sulla posizione dei principali fornitori di servizi cloud e le ragioni di questi ingenti investimenti in aziende non quotate. L'azienda sta ampliando le sue attività nel settore delle tecnologie emergenti e delle nuove architetture di calcolo, puntando a rafforzare la propria presenza nel mercato.

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? Domande chiave Come influenzerà l'architettura Blackwell la dominanza dei fornitori cloud?. Perché Nvidia sta investendo miliardi in startup non quotate?. Quali rischi comporta la gestione delle esportazioni verso la Cina?. Come cambierà il mercato con la crescita ridotta del 12%?.? In Breve Ricavi data center a 75,2 miliardi con riacquisto azioni da 80 miliardi.. Investimenti in startup private raddoppiati a 43 miliardi tra gennaio e aprile.. CFO Colette Kress conferma adozione architettura Blackwell da parte dei cloud provider.. Accordo da 30 miliardi con OpenAI a febbraio e collaborazione con Anthropic..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nvidia vola con i ricavi: investe 43 miliardi in startup private ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MICROSOFT e NVIDIA hanno investito in questa azienda (che ho comprato) Sullo stesso argomento Microsoft vola con 83 miliardi di ricavi: tagli ai 9mila dipendenti? Cosa sapere Microsoft registra 83 miliardi di dollari di ricavi e pianifica 9mila uscite negli Stati Uniti. MFE vola in Europa: ricavi a 4 miliardi e utile raddoppiato? Cosa sapere MFE registra ricavi a 4 miliardi di euro e utile netto raddoppiato nel 2025. Febbre da conti per #Nvidia Stasera i risultati del Q1 (stime: 79 mld $ di ricavi). Gli analisti più accurati alzano i target price prima del verdetto: @MorganStanley a 285$, Wedbush a 300$ e #HSBC vola a 325$. #NVDA #Borsa x.com Nvidia Shield pro, o nuovo TV OLED con lettore integrato? reddit Nvidia: i parametri chiave da monitorare secondo Morgan StanleyInvesting.com -- Nvidia è attesa per la pubblicazione dei risultati del primo trimestre mercoledì dopo la chiusura dei mercati, con l’analista di Morgan Stanley Joseph Moore che ha delineato diverse a ... it.investing.com L'amministratore delegato di Nvidia è a Pechino: Sono qui perché me l'ha chiesto TrumpLa corsa dell’Intelligenza Artificiale spinge Nvidia oltre le attese: ricavi a 81,6 miliardi e utili triplicati ... lastampa.it