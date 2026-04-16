Nelle prossime ore, l’Italia si troverà a vivere un week-end caratterizzato da un aumento improvviso delle temperature, dovuto a un’ondata di calore proveniente dalle zone subtropicali. Sabato 18 aprile si prevede un rialzo termico significativo, mentre nella giornata successiva si attendono temporali nel pomeriggio, con un rapido cambiamento del tempo. Le condizioni meteo cambieranno in modo marcato nel giro di 24 ore.

Un’ondata di calore dalle zone subtropicali interesserà l’Italia nel corso del prossimo fine settimana, portando temperature molto elevate sabato 18 aprile, seguite da un rapido mutamento meteorologico con possibili temporali nel pomeriggio di domenica 19 aprile. La configurazione atmosferica vedrà un anticiclone sub-sahariano estendersi sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale, garantendo stabilità solo per le prime trentasei ore prima dell’arrivo di un fronte nordico. L’impatto termico del sabato: temperature verso i 27°C. Il prossimo sabato 18 aprile si prospetta come il culmine del periodo di stabilità climatica. L’aria calda proveniente dai quadranti sub-sahariani si distribuirà su gran parte del territorio, permettendo di registrare valori che ricordano la stagione estiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo africano e poi temporali: il meteo folle del weekend

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