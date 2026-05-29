L'anticiclone assicurerà a milioni di italiani un fine settimana all'insegna del bel tempo e del caldo dal sapore estivo, con temperature che saliranno ben oltre la media del periodo da Nord a Sud. Dopo una settimana che ha già regalato un assaggio d'estate e temperature sopra la media, anche il weekend che sta per iniziare si preannuncerà decisamente caldo e soleggiato, con cieli in prevalenza limpidi. L'unica nota da monitorare sarà una probabile instabilità pomeridiana: il forte riscaldamento diurno favorirà infatti lo sviluppo di temporali isolati o rovesci a ridosso dei rilievi alpini e appenninici, con fenomeni che si faranno più diffusi soprattutto nella giornata di domenica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meteo weekend 29-31 maggio: ancora tanto caldo, ma arriveranno anche le nuvole

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METEO: Caldo a 36°C, poi arrivano i TEMPORALI! La tendenza per il Ponte.

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METEO PARIS Temp max le 28/05 : 33°C (normale = 22) Prévisions : 29/05 : 34 (!!!) 30/05 : 33 (!!) 31/05 : 26 01/06 : 26 02/06 : 20 03/06 : 21 x.com

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