Meteo Napoli oggi ancora sole e caldo | le previsioni per il weekend

Secondo le previsioni meteo per Napoli, oggi il cielo sarà prevalentemente sereno e le temperature varieranno tra gli 11 e i 22 gradi. La giornata si presenterà con sole diffuso e condizioni atmosferiche stabile. Per il fine settimana, non sono previste variazioni significative, mantenendo un clima caldo e soleggiato.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso, con temperatura minima di 11°C e massima di 22°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 17°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo sereno, con una temperatura di 16°C. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Meteo Napoli, oggi ancora sole e caldo: le previsioni per il weekend Previsioni meteo, weekend di sole e caldo primaverile almeno fino a domenicaDopo un inizio di settimana davvero primaverile, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese e qualche nuvola in più soltanto sul... Meteo, sole e caldo in Umbria. Le previsioniPerugia Meteo parla di un “caldo fuori stagione con temperature massime di otto gradi al di sopra delle medie”. Meteo Napoli e Campania, prima neve sul Vesuvio: temperature in calo Temi più discussi: Maltempo a Napoli in peggioramento: il Comune ha deciso per nuove chiusure; Ancora maltempo a Napoli e in Campania: nuova allerta meteo per temporali fino a domani, possibili inondazioni; Allerta meteo a Napoli: vento forte e mare agitato fino al 2 aprile; Meteo Napoli e Campania della settimana Santa, in arrivo venti forti e piogge: le previsioni per Pasqua. Meteo Napoli, oggi ancora sole e caldo: le previsioni per il weekendSecondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso ... 2anews.it Meteo Napoli: oggi sereno, Lunedì 6 e Martedì 7 poco nuvolosoNapoli, previsioni meteo per il 5/04/2026. Giornata all'insegna del bel tempo, temperatura minima 9°C, massima 22°C ... ilmeteo.it Le previsioni meteo a Salerno, Caserta, Napoli, Benevento e Avellino per la giornata di domani - facebook.com facebook