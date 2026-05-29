meteo dal 2 giugno italia spaccata in due

Notizia in breve

A partire dal 2 giugno, il nord Italia sarà interessato da un peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa di un'onda depressionaria. Sono previsti temporali anche intensi. Il 3 giugno, le precipitazioni potrebbero estendersi al centro Italia e alla Toscana, coinvolgendo anche parzialmente le altre zone centrali e, occasionalmente, il sud.