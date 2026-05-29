Meteo dal 2 giugno Italia spaccata in due

Da ilsipontino.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire dal 2 giugno, il nord Italia sarà interessato da un peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa di un'onda depressionaria. Sono previsti temporali anche intensi. Il 3 giugno, le precipitazioni potrebbero estendersi al centro Italia e alla Toscana, coinvolgendo anche parzialmente le altre zone centrali e, occasionalmente, il sud.

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Dal 2 giugno il tempo peggiorerà al nord per il passaggio di un’onda depressionaria con temporali anche forti, che il 3 giugno potrebbero raggiungere anche il centro Italia e la Toscana, marginalmente anche sul resto del centro e sporadicamente al sud. Lo scrive MeteoLive. Dopo una pausa prevista per giovedì 4. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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