Frana in Molise Italia spaccata in due dopo crollo autostrada A14 oggi stanziamento risorse dal Cdm e sopralluogo Salvini

Una frana ha provocato il crollo di un tratto dell’autostrada A14 in Molise, dividendo in due la regione. Il governo ha stanziato risorse durante il Consiglio dei ministri e un sopralluogo è stato effettuato dal ministro competente. Nel frattempo, Trenitalia ha annunciato che la linea ferroviaria tra Pescara e Foggia riaprirà venerdì 10 aprile alle sei del mattino.