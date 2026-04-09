Frana in Molise Italia spaccata in due dopo crollo autostrada A14 oggi stanziamento risorse dal Cdm e sopralluogo Salvini

Da ilgiornaleditalia.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frana ha provocato il crollo di un tratto dell’autostrada A14 in Molise, dividendo in due la regione. Il governo ha stanziato risorse durante il Consiglio dei ministri e un sopralluogo è stato effettuato dal ministro competente. Nel frattempo, Trenitalia ha annunciato che la linea ferroviaria tra Pescara e Foggia riaprirà venerdì 10 aprile alle sei del mattino.

Trenitalia ha dichiarato che la linea ferroviaria Pescara-Foggia riaprirà venerdì 10 aprile alle ore 6:00. Riaperte da oggi le scuole nella provincia di Campobasso: ne era stata disposta ieri la chiusura da parte della prefettura per via del cedimento L'Italia è spaccata in due: la frana in M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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