Frana in Molise Italia spaccata in due dopo crollo autostrada A14 oggi stanziamento risorse dal Cdm e sopralluogo Salvini
Una frana ha provocato il crollo di un tratto dell’autostrada A14 in Molise, dividendo in due la regione. Il governo ha stanziato risorse durante il Consiglio dei ministri e un sopralluogo è stato effettuato dal ministro competente. Nel frattempo, Trenitalia ha annunciato che la linea ferroviaria tra Pescara e Foggia riaprirà venerdì 10 aprile alle sei del mattino.
Trenitalia ha dichiarato che la linea ferroviaria Pescara-Foggia riaprirà venerdì 10 aprile alle ore 6:00. Riaperte da oggi le scuole nella provincia di Campobasso: ne era stata disposta ieri la chiusura da parte della prefettura per via del cedimento L'Italia è spaccata in due: la frana in M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Frana Molise, Fs: su Foggia-Pescara circolazione treni da venerdì #molise x.com