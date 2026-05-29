Un fronte di aria fresca proveniente dal Nord Europa sta portando un calo delle temperature in Basilicata dopo un periodo di caldo. I venti settentrionali interesseranno le aree di Matera e Potenza, portando una diminuzione dei valori termici. Sono previste anche precipitazioni temporalesche, con possibilità di temporali di calore nel corso di venerdì. Le condizioni meteorologiche cambieranno nel corso della giornata, con un aumento delle piogge e una diminuzione delle temperature rispetto ai giorni precedenti.

? Domande chiave Come influenzeranno i venti settentrionali le temperature tra Matera e Potenza?. Quando arriveranno i temporali di calore previsti per questo venerdì?. Perché l'anticiclone subtropicale ha causato picchi di 32 gradi in maggio?. Dove si registrerà il calo termico più forte durante il weekend?.? In Breve Venti da nord-ovest mitigeranno le temperature tra Matera e Potenza dal 29 maggio.. Matera vedrà massime di 31 gradi e minime di 19 gradi nel weekend.. Potenza registrerà temperature più basse con massime di 25 gradi e minime di 14.. Possibili temporali di calore previsti per venerdì 29 maggio per attenuazione anticiclone.. Giuseppe Loperfido segnala un allentamento delle temperature in Basilicata da questo venerdì 29 maggio 2026, nonostante l’ondata di caldo anomalo che ha colpito la regione con picchi di 32 gradi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Basilicata: arriva il fresco dal Nord Europa dopo il caldo

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