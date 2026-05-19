Meteo Italia oggi instabilità al Nord e Centro-Sud | da metà settimana arriva il caldo

Oggi il tempo in Italia si presenta variabile con piogge e temporali diffusi, in particolare al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da instabilità che coinvolge diverse regioni, creando un quadro di tempo variabile su gran parte del territorio. Da metà settimana è previsto un aumento delle temperature, con l’arrivo di un fronte caldo che porterà un cambiamento nel clima delle giornate successive.

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