Meteo Italia oggi instabilità al Nord e Centro-Sud | da metà settimana arriva il caldo
Oggi il tempo in Italia si presenta variabile con piogge e temporali diffusi, in particolare al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da instabilità che coinvolge diverse regioni, creando un quadro di tempo variabile su gran parte del territorio. Da metà settimana è previsto un aumento delle temperature, con l’arrivo di un fronte caldo che porterà un cambiamento nel clima delle giornate successive.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Ancora piogge e temporali su diverse regioni. Giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili sull’Italia, con instabilità diffusa soprattutto al Nord e nelle aree interne del Centro-Sud. Secondo le previsioni, la perturbazione che sta interessando la Penisola porterà ancora piogge sparse e temporali localmente intensi, in particolare nelle zone montuose e collinari. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci su Alpi, Appennini e parte delle regioni tirreniche, mentre le temperature resteranno in linea con le medie stagionali o leggermente inferiori, soprattutto al Settentrione. Temperature in graduale aumento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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