Mestre trasporti in tilt | sciopero blocca bus e vaporetti

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno sciopero ha causato il blocco di bus e vaporetti a Mestre, interrompendo i collegamenti di trasporto pubblico. La manifestazione è stata indetta dai sindacati e riguarda i fondi destinati al riarmo, secondo quanto dichiarato. Nessun servizio di vaporetto e bus è stato garantito durante le ore di sciopero. La sospensione dei vaporetto ha interessato in modo particolare gli spostamenti tra le isole e la terraferma. La durata della protesta non è stata ancora comunicata ufficialmente.

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? Domande chiave Come influirà il blocco dei vaporetti sugli spostamenti in laguna?. Perché i sindacati hanno collegato lo sciopero ai fondi per il riarmo?. Chi sono i rappresentanti che guidano la protesta in piazza Barche?. Quali sono le reali motivazioni dietro i tagli ai servizi essenziali?.? In Breve Danilo Scattolin e Pietro Basso guidano il presidio in piazza Barche a Mestre.. Protesta segue il precedente sciopero del 18 maggio che aveva bloccato la laguna.. Sindacati criticano il dirottamento di fondi pubblici verso il riarmo e Gaza.. Blocco totale colpisce autobus, vaporetti, motoscafi e la rete ferroviaria regionale.. A Mestre, in piazza Barche, i sindacati di base hanno dato il via a una mobilitazione di 24 ore che blocca oggi l’intera rete del trasporto pubblico locale tra Venezia e la sua area metropolitana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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