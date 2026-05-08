Sciopero generale di 24 ore a rischio anche treni bus e vaporetti
Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà sia i settori pubblici che privati. Tra le possibili ripercussioni ci sono possibili cancellazioni o ritardi nelle corse di treni regionali, nazionali e ad alta velocità, così come interruzioni nel trasporto pubblico locale, comprese le linee di autobus e vaporetto. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato di base Usb.
Lo sciopero generale nazionale di tutte le categoria pubbliche e private, proclamato dal sindacato di base Usb per l'intera giornata di lunedì 18 maggio, potrà interessare anche il trasporto pubblico locale e il trasporto ferroviario (corse regionali, lunga percorrenza, alta velocità).Clicca qui.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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