Sciopero generale di 24 ore a rischio anche treni bus e vaporetti

Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà sia i settori pubblici che privati. Tra le possibili ripercussioni ci sono possibili cancellazioni o ritardi nelle corse di treni regionali, nazionali e ad alta velocità, così come interruzioni nel trasporto pubblico locale, comprese le linee di autobus e vaporetto. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato di base Usb.

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Lo sciopero generale nazionale di tutte le categoria pubbliche e private, proclamato dal sindacato di base Usb per l'intera giornata di lunedì 18 maggio, potrà interessare anche il trasporto pubblico locale e il trasporto ferroviario (corse regionali, lunga percorrenza, alta velocità).Clicca qui.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a maggio Leggi anche: Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a fine maggio Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scioperi a maggio 2026: calendario manifestazioni, date e orari; Sciopero di 24 ore a Milano: tram, bus e metro a rischio. Al Cobas: Atm si espande a Parigi ma qui taglia; Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a fine maggio; A maggio tre scioperi generali, scuola e trasporti nel mirino. Sciopero generale del 18 maggio 2026: disagi per trasporti ActvSciopero generale nazionale lunedì 18 maggio 2026 con adesione del personale Actv. Garantite alcune fasce orarie e collegamenti minimi. lavocedivenezia.it Sciopero del Primo Maggio, trasporti e servizi a rischio: chi si fermaSciopero 1° maggio 2026: settori coinvolti, trasporti a rischio, fasce garantite e cortei nelle città italiane. torinofree.it SCIOPERO GENERALE 18 MAGGIO NEMMENO UN CHIODO PER GUERRE E GENOCIDIO. USB raccoglie l’appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla e proclama lo sciopero generale per il 18 maggio. A #Gaza si consuma un genocidio sotto gli occhi del - facebook.com facebook Sciopero Generale 18 maggio: nemmeno un chiodo per guerre e #genocidio #scioperogenerale x.com