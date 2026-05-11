Cieli in tilt | sciopero nazionale blocca voli e scali strategici

Uno sciopero nazionale ha causato la sospensione di numerosi voli e ha bloccato gli scali principali. Durante le fasce di sciopero, alcune rotte continueranno a essere garantite, ma molte sono state cancellate o posticipate. Il blocco delle operazioni cargo a Malpensa ha determinato ritardi nelle consegne delle merci destinate al mercato locale e alle aziende. La situazione si mantiene critica nei principali aeroporti interessati dalla protesta.

? Domande chiave Quali voli rimarranno garantiti durante le fasce di sciopero?. Come influirà il blocco cargo di Malpensa sulle merci locali?. Perché i piloti EasyJet hanno deciso di fermarsi proprio oggi?. Chi dovrà gestire il caos logistico tra Roma e Napoli?.? In Breve EasyJet ferma piloti e assistenti dalle 10:00 alle 18:00 per mancato rinnovo contrattuale.. Enav blocca traffico a Roma e Napoli dalle 10:00 alle 18:00.. Adr Security ferma la sicurezza a Fiumicino dalle 12:00 alle 16:00.. Palermo e Sogaer Sardegna subiscono blocchi handling e servizi dalle 12:00 alle 17:00.. Lunedì 11 maggio 2026, il trasporto aereo in Italia affronta un pesante blocco operativo a causa di una mobilitazione sindacale che coinvolge piloti, assistenti di volo, personale di terra e addetti alla sicurezza aeroportuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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