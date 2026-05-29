MessinaInMusica | gran concerto finale e premiazione al Vittorio Emanuele
Il concerto finale e la premiazione si sono tenuti al teatro Vittorio Emanuele, chiudendo la seconda edizione del Concorso Musicale Internazionale “MessinaInMusica”. L’evento ha visto esibizioni di giovani musicisti, con un focus sulle composizioni messinesi dell’Ottocento. La manifestazione, promossa dall’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, si è conclusa con un momento di premiazione dei partecipanti.
La Seconda Edizione del Concorso Musicale Internazionale “MessinaInMusica”, promosso dall’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina e dedicato alla riscoperta delle composizioni dei musicisti messinesi dell’Ottocento, giunge al suo appuntamento conclusivo.Domenica 31 maggio alle ore 18 si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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