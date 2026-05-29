MessinaInMusica | gran concerto finale e premiazione al Vittorio Emanuele

Notizia in breve

Il concerto finale e la premiazione si sono tenuti al teatro Vittorio Emanuele, chiudendo la seconda edizione del Concorso Musicale Internazionale “MessinaInMusica”. L’evento ha visto esibizioni di giovani musicisti, con un focus sulle composizioni messinesi dell’Ottocento. La manifestazione, promossa dall’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, si è conclusa con un momento di premiazione dei partecipanti.