Dal jazz alla canzone d' autore | Raphael Gualazzi in concerto al Vittorio Emanuele

Raphael Gualazzi si esibirà in concerto al Vittorio Emanuele, portando sul palco un repertorio che unisce generi come jazz, blues, soul e canzone d’autore italiana. La sua musica si distingue per la capacità di mescolare stili diversi, creando un linguaggio sonoro che si sviluppa attraverso le sue interpretazioni e improvvisazioni. L’evento si terrà in una cornice che valorizza la varietà musicale dell’artista.

C’è una musica che nasce dall’incontro tra mondi diversi e trova la sua forza nella libertà. Un linguaggio sonoro che attraversa jazz, blues, soul e canzone d’autore italiana, senza mai fermarsi in un solo luogo. In questo concerto, la dimensione essenziale di pianoforte, contrabbasso e batteria si apre a una nuova profondità sonora grazie all’incontro con l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele. La direzione e gli arrangiamenti sono affidati a Stefano Nanni, che accompagna l’universo musicale di Gualazzi in una veste orchestrale capace di esaltarne ritmo, melodia e tensione emotiva. Ne nasce un’esperienza d’ascolto ricca di sfumature, in cui l’improvvisazione dialoga con la scrittura, l’intimità incontra l’ampiezza del suono orchestrale e ogni brano diventa racconto, atmosfera, movimento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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