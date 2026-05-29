Mercedes CLA Shooting Brake la prova de Il Fattoit – Un’autonomia da record – FOTO

Una Mercedes CLA Shooting Brake ha percorso oltre 1.000 km con un pieno di carburante, stabilendo un record di autonomia. La vettura ha raggiunto questa distanza senza rifornimenti aggiuntivi, secondo quanto riportato durante la prova. La prova ha coinvolto diverse condizioni di guida, e l’autonomia è stata calcolata sulla base del consumo effettivo. La casa automobilistica non ha ancora confermato ufficialmente il record. La vettura è stata fotografata durante la prova, con immagini pubblicate online.

‹ › 1 6 mercedes CLA Shooting Brake. ‹ › 2 6 mercedes CLA Shooting Brake. ‹ › 3 6 mercedes CLA Shooting Brake. ‹ › 4 6 mercedes CLA Shooting Brake. ‹ › 5 6 mercedes CLA Shooting Brake. ‹ › 6 6 mercedes CLA Shooting Brake. Per anni il vero limite delle auto elettriche è stato la paura di restare senza autonomia, insieme ai tempi di ricarica e ad una rete infrastrutturale ancora lontana dall’essere perfetta. Al volante della nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, però, ci si accorge che qualcosa inizia davvero a cambiare. Durante la prova tra Napoli e il Sannio, lungo un percorso fatto di autostrade, provinciali e strade collinari, la sensazione più evidente è stata proprio questa: l’elettrico oggi può iniziare a essere utilizzato con molta più naturalezza rispetto al passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Mercedes CLA Shooting Brake: The EV Weve Been Waiting For

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