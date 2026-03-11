Hyundai Ioniq 6 N Line la prova de Il Fattoit – Autonomia ricarica e comfort – FOTO

Hyundai ha presentato la Ioniq 6 N Line, una versione sportiva del modello elettrico. La prova condotta da Il Fatto.it ha valutato autonomia, tempi di ricarica e livello di comfort. La vettura si distingue per le sue caratteristiche tecniche e per il design, come mostrano le immagini pubblicate. La prova si concentra su dettagli pratici e specifiche del veicolo.

‹ › 1 5 hyundai ioniq 6 N Line. ‹ › 2 5 hyundai ioniq 6hyundai ioniq 6 N Line. ‹ › 3 5 hyundai ioniq 6 N Line. ‹ › 4 5 hyundai ioniq 6 N Line. ‹ › 5 5 hyundai ioniq 6 N Line. Restyling di sostanza per la Ioniq 6, che abbiamo guidato nella inedita versione N Line. Alla grande berlina coreana destinata ai lunghi viaggi (peraltro con un bagagliaio per spostamenti di raggio inferiore) sono stati conferiti non solo 7,5 centimetri di lunghezza in più (4,93 metri in totale), che peraltro non incidono sul passo che resta di di 2,95, ma anche un’ aerodinamica più raffinata e accumulatori più capaci. L’ autonomia è aumentata anche dell’11%, fino a raggiungere i 680 chilometri, omologati nel ciclo Wltp con la batteria da 84 kWh (prima erano 77) e con la sola trazione posteriore con cerchi da 18”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hyundai Ioniq 6 N Line, la prova de Il Fatto.it – Autonomia, ricarica e comfort – FOTO

