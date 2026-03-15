Mercato Napoli il sogno azzurro in Argentina | spunta il nome

Nel mercato di Napoli si parla di un possibile acquisto proveniente dall'Argentina. Si tratta di Exequiel Zeballos, giovane attaccante del Boca Juniors. Il suo nome sta circolando tra le voci di mercato come uno dei più caldi nel settore. Il club azzurro sembra interessato a seguire da vicino la situazione del talento argentino.

Exequiel Zeballos, il giovane talento argentino del Boca Juniors, è diventato uno dei nomi più caldi del mercato sudamericano. Il classe 2002, detto “Changuito”, rappresenta il prototipo del calciatore moderno: velocità, dribbling, capacità di saltare l’uomo e una fiducia in sé stesso che caratterizza i migliori talenti della provincia calcistica argentina. Ma mentre il Boca tenta disperatamente di trattenerlo con un rinnovo, il Napoli è già in pole position. E le cifre dell’offerta azzurra? Perfette per un affare da applausi. Il Boca prova a blindare Zeballos con la clausola ridotta. Il contratto di Zeballos scade il 31 dicembre 2026. Il Boca Juniors sa perfettamente che il tempo non gioca a suo favore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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