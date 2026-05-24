Tare può restare al Milan | la possibile conferma di Allegri rimescola le carte futuro ancora tutto da definire

Notizia in breve

Il possibile ritorno di Allegri sulla panchina del Milan potrebbe influenzare anche la posizione di Tare all’interno della società. La conferma dell’allenatore potrebbe portare a una revisione degli accordi con il dirigente, lasciando il suo futuro ancora incerto. La decisione sulla permanenza di Allegri non è ancora ufficiale e potrebbe modificare i piani già stabiliti per la struttura dirigenziale del club. La situazione resta in evoluzione e dipende dalle prossime decisioni del club.