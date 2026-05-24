Tare può restare al Milan | la possibile conferma di Allegri rimescola le carte futuro ancora tutto da definire
Il possibile ritorno di Allegri sulla panchina del Milan potrebbe influenzare anche la posizione di Tare all’interno della società. La conferma dell’allenatore potrebbe portare a una revisione degli accordi con il dirigente, lasciando il suo futuro ancora incerto. La decisione sulla permanenza di Allegri non è ancora ufficiale e potrebbe modificare i piani già stabiliti per la struttura dirigenziale del club. La situazione resta in evoluzione e dipende dalle prossime decisioni del club.
Milan, intreccio Allegri Tare: la conferma del tecnico può ribaltare i piani, futuro dirigenziale in sospeso. Cosa può succedere. Il Milan è atteso oggi da una sfida che può valere l’intera stagione: con una vittoria contro il Cagliari – e forse anche con un risultato meno pieno – i rossoneri tornerebbero in Champions League dopo un anno di assenza. Un traguardo che avrebbe un peso enorme anche nelle valutazioni future, a partire dalla posizione di Massimiliano Allegri: il successo, infatti, renderebbe molto probabile la sua conferma sulla panchina. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il destino del tecnico toscano si intreccia con quello della dirigenza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Milan: accordo FATTO con lui, ma la clausola è...
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