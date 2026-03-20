Genoa intrigo Norton-Cuffy | via in estate? Chi può arrivare al suo posto spunta l’affare Novità importanti per l’inglese
Il Genoa valuta la possibile partenza di Norton-Cuffy in estate, mentre si fanno i nomi di un possibile sostituto in vista di eventuali operazioni di mercato. La Juventus si sarebbe interessata a rinforzare le fasce laterali e avrebbe messo nel mirino alcuni profili, tra cui quello che potrebbe arrivare dal club ligure. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti.
Retegui torna in Serie A? Può (e vuole) già lasciare l’Arabia Saudita: contatti avviati con una big italiana. L’indiscrezione non lascia dubbi! Calciomercato Juventus, all-in su Bernardo Silva: pronto il super contratto per averlo a zero! Le cifre e la durata, ecco i dettagli del possibile colpo Calciomercato Inter: blitz a Londra di Ausilio. Vicario in pole per la porta, fari su Gimenez e Goretzka. Dentro alle mosse nerazzurre per l’estate Kessié Juventus, la pista resta calda: il centrocampista è un obiettivo concreto dei bianconeri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Articoli correlati
Norton-Cuffy Juve, non tramonta questa idea per la fascia: l’esterno del Genoa può arrivare soltanto se… L’intrigo di mercatoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...
Norton-Cuffy Juve: la chiave può essere questo bianconero! Si scalda l’asse col Genoa, la mossa della dirigenza per farlo arrivare già a gennaiodi Redazione JuventusNews24Norton-Cuffy Juve: la chiave per far arrivare l’esterno inglese a Torino già a gennaio può essere questo bianconero.
Aggiornamenti e notizie su Genoa intrigo Norton Cuffy via in...
Argomenti discussi: Genoa, De Rossi: Formazione? Mi porto dietro 3-4 dubbi...
Genoa, De Rossi: Ok per Baldanzi e Onana. Su Norton-Cuffy...Giornata di vigilia per De Rossi, che domani affronterà l'Udinese nel prossimo turno di Serie A. Queste le parole del tecnico genoano. fantacalcio.it
Infortunati Genoa | Malinovskyi, Norton-Cuffy e Baldanzi: svolta verso la 30^ giornataInfortunati Genoa – Aggiornamenti importantissimi per il Genoa e per il fantacalcio. In vista della 30^ giornata mister De Rossi può tirare numerosi sospiri di sollievo. Come riferito da Il Secolo XIX ... fantamaster.it