Genoa intrigo Norton-Cuffy | via in estate? Chi può arrivare al suo posto spunta l’affare Novità importanti per l’inglese

Il Genoa valuta la possibile partenza di Norton-Cuffy in estate, mentre si fanno i nomi di un possibile sostituto in vista di eventuali operazioni di mercato. La Juventus si sarebbe interessata a rinforzare le fasce laterali e avrebbe messo nel mirino alcuni profili, tra cui quello che potrebbe arrivare dal club ligure. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti.