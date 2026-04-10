Il Napoli si prepara per la partita contro il Parma, in programma domenica al Tardini. In vista di questa sfida, il tecnico sta valutando alcune scelte di formazione, tra cui la possibile presenza dall’inizio dell’esterno brasiliano al posto di Anguissa. La squadra si allena intensamente in vista del match, mentre le decisioni definitive saranno prese nelle prossime ore.

Il Napoli di Conte è al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato: domenica 12 Aprile alle ore 15 gli azzurri affrontano al Tardini il Parma di Cuesta. “Un dubbio esiste, forse uno solo, e riguarda la scelta su Alisson Santos, dunque anche su Anguissa, che contro il Milan ha spaccato la partita e si è candidato a modo suo per giocarne un’altra dall’inizio. La tentazione esiste ma un allenatore ha il dovere di riflettere a lungo e sui 90’: e se tornasse utile lanciarlo nel mischione a gara in corso, se proprio dovesse servire? Alisson Santos sta bene, anche benissimo, e dunque diventa un’opzione, la più possente di questa vigilia che entrerà nel vivo soprattutto con le prove odierne. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Verso Parma-Napoli: Alisson può partire dall’inizio al posto di Anguissa

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