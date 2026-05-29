Il mercato della Juventus subisce una battuta d’arresto per Alisson, portiere nel mirino dei bianconeri. La società sta valutando altri nomi per rinforzare la porta, mentre il club si muove per trovare un sostituto. La trattativa con il giocatore brasiliano sembra essere in stand-by, e le discussioni su eventuali alternative sono in corso. La ricerca di un nuovo portiere rimane una priorità per la prossima sessione di mercato.

Il calciomercato della Juventus sta già entrando nel vivo, con la dirigenza al lavoro cercare di acquistare un nuovo portiere. Dopo aver seguito Alisson per mesi ed essere stati ad un passo dall’accordo, il Liverpool ha deciso di voler mettere i bastoni tra le ruote alla partenza del brasiliano. Questa scelta da parte dei Reds, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe scatenare un effetto domino che riguarda il secondo portiere degli inglesi. Il georgiano Mamardashvili, infatti, non sembra essere contento della scelta e potrebbe guardare altrove per il proseguimento della sua carriera. La situazione resta da definire e per questo, la dirigenza bianconera, starebbe valutando anche altre soluzioni Alisson o Mamardashvili: la scelta che stravolge il mercato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Mercato Juventus, brusca frenata per Alisson: i nuovi nomi per la porta

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