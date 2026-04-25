Juventus Alisson e De Gea primi nomi per la porta

La Juventus sta cercando un nuovo portiere per la prossima stagione e ha in mente diversi profili, tra cui quello di Alisson Becker, che al momento gioca in un grande club europeo. Il nome di David De Gea è invece stato menzionato come possibile alternativa. La società sta analizzando le diverse opzioni, considerando anche le questioni economiche che coinvolgono il trasferimento. La scelta del portiere resta tra le priorità della dirigenza per il mercato in corso.

Il sogno Alisson e lo scoglio economico. La Juventus sta valutando con estrema attenzione il profilo per il dopo-Di Gregorio, e il nome che scalda i cuori della dirigenza è quello di Alisson Becker. Tuttavia, l’operazione con il Liverpool si preannuncia complessa a causa delle richieste dei 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Alisson e De Gea primi nomi per la porta Manovre in difesa della Juventus: tra occasioni e opzioni concrete. Nome nuovo a centrocampo Notizie correlate De Gea Juve, lo spagnolo è uno dei primi nomi sulla lista per il futuro della porta bianconera. Le ultimedi Angelo CiarlettaDe Gea Juve, lo spagnolo è uno dei primi nomi sulla lista per il futuro della porta bianconera. Juventus, rebus portieri: Alisson, De Gea e Di GregorioAlisson Becker, David De Gea, Michele Di Gregorio e Perin: rebus portieri in casa Juventus per la porta bianconera. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Juve-Alisson, la trattativa avanza: l'agente del brasiliano è atteso in Italia. Summit in vista; Juventus-Alisson, accordo verbale: l'agente del portiere atteso in Italia; Alisson, la Juventus vuole blindare la porta: parte la trattativa; Juventus, si tratta per Alisson con il Liverpool: chiesto lo sconto sul cartellino dopo il sì del portiere, le cifre. Spalletti lo vuole per l’istant team che deve vincere. Spalletti insiste: Alisson priorità, altrimenti De Gea. I retroscena tra ingaggi, nipoti d'arte e interviste alla BBCIl tecnico della Juve chiede esperienza nel ruolo: il brasiliano del Liverpool è in pole, dice sì ma senza strappi. E attenzione allo spagnolo ... corrieredellosport.it De Gea, alternativa ad Alisson, ma non è dettoAlisson Becker obiettivo numero uno, ma spunta David de Gea La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per alzare il livello della rosa. Tra ... tuttojuve.com Juventus. . Locatelli the difference-maker Last time out in #MilanJuve - facebook.com facebook #Juventus - #Yildiz torna in gruppo, ma la presenza dal 1' contro il #Milan del turco resta in forte dubbio. Possibile convocazione per #Vlahovic x.com