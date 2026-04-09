Mercato Juventus sprint Alisson per la porta | c’è già l’apertura! La volontà del brasiliano e l’offerta sul tavolo

Sul mercato della Juventus si registra un’accelerazione per il portiere. Il club ha avanzato un’offerta al Liverpool e il portiere brasiliano ha già manifestato interesse. La trattativa sembra aver già aperto delle possibilità concrete, con le parti coinvolte che si muovono in modo deciso. La Juventus sembra puntare a rinforzare il reparto tra i pali con questa operazione.

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