Il Bayern Monaco piomba su Bisseck | l’Inter trema di fronte alle sirene di mercato per il centrale tedesco
Il Bayern Monaco ha mostrato interesse per il difensore Yann Bisseck, causando preoccupazioni all’Inter, che si trova a dover affrontare le possibili conseguenze di questa trattativa. Il club tedesco intende portare il giocatore in vista della prossima stagione, mentre l’Inter si trova a valutare eventuali contromisure. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati resi noti dettagli sui tempi o sulle cifre coinvolte.
di Lorenzo Vezzaro Per il difensore Yann Bisseck si preannuncia un’estate caldissima a causa del forte interesse del club bavarese. Con l’ultimo impegno di campionato ormai alle spalle, la stagione dell’ Inter è andata ufficialmente in archivio, dando il via al periodo delle meritate vacanze. Un riposo che riguarderà da vicino molti dei calciatori nerazzurri che non prenderanno parte alla spedizione del Mondiale, ma che per alcuni rischia di essere tutt’altro che tranquillo. Tra questi c’è sicuramente Yann Bisseck il quale, dopo l’ottima stagione vissuta sotto la guida tecnica di Cristian Chivu, è destinato a diventare uno dei nomi più caldi e contesi all’interno di un’intensissima sessione estiva di calciomercato. 🔗 Leggi su Internews24.com
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