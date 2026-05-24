Il Bayern Monaco piomba su Bisseck | l’Inter trema di fronte alle sirene di mercato per il centrale tedesco

Notizia in breve

Il Bayern Monaco ha mostrato interesse per il difensore Yann Bisseck, causando preoccupazioni all’Inter, che si trova a dover affrontare le possibili conseguenze di questa trattativa. Il club tedesco intende portare il giocatore in vista della prossima stagione, mentre l’Inter si trova a valutare eventuali contromisure. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati resi noti dettagli sui tempi o sulle cifre coinvolte.