Mercato Inter da pianificare | Chivu firma il rinnovo e poi almeno cinque acquisti in entrata

Il difensore ha firmato il rinnovo di contratto e il club sta pianificando il mercato in vista della prossima stagione. Sono previsti almeno cinque acquisti in entrata, con nomi ancora da definire. La società ha avviato le trattative per rafforzare la rosa, in particolare nel reparto difensivo e a centrocampo. Le operazioni di mercato sono in fase di definizione e potrebbero essere ufficializzate nelle prossime settimane. La squadra si prepara a nuove sfide con un roster rinnovato.

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LInter valuta un laterale turco per lestate!

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