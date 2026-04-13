Il turismo rurale come futuro della Romagna forlivese | giovani territori e visioni si incontrano a Forlì

A Forlì si è tenuto un evento dedicato al turismo rurale nella Romagna forlivese, coinvolgendo giovani, territori e diverse visioni. Durante l’incontro sono stati presentati progetti e iniziative legate allo sviluppo di questa forma di turismo, con particolare attenzione alle opportunità offerte dal rapporto tra comunità locali e ambienti rurali. L’obiettivo dichiarato è promuovere un futuro sostenibile e autentico per le aree interne della regione.

C’è un momento in cui le idee smettono di essere semplici intuizioni e si trasformano in storie concrete. È con questo spirito che lunedì 20 aprile si terrà, nel cuore della Romagna forlivese, l’evento conclusivo del progetto “Giovanimpresa & Turismo Rurale nella Romagna Forlivese”, ospitato.🔗 Leggi su Forlitoday.it Giovani talenti e turismo rurale. Nuove idee in rete per il futuroAspettative pienamente rispettate per l’evento ‘Generazione Turismo’, che si è svolto nei giorni scorsi da Ubuntu-Casa Romagna in piazza Saffi. In Emilia Romagna mancano oltre 1700 medici di base: la situazione nel Forlivese, scoperti i territori più perifericiÈ quanto emerge dall’ultimo elenco pubblicato dalla Giunta Regionale, che fotografa la situazione dei medici di base mancanti in tutte le Ausl del...