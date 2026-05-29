Un ex calciatore ha dichiarato che, secondo lui, il Paris Saint-Germain è destinato a vincere la Champions League. Ha anche commentato sul calo del calcio italiano, attribuendolo a una mancanza di qualità. Riguardo alle partite, ha affermato che le squadre francesi tendono a mantenere il possesso palla, mentre l’Arsenal può essere pericoloso in contropiede. Le sue affermazioni si basano su osservazioni delle dinamiche attuali delle competizioni europee.

Italiano impeccabile e sguardo del calcio sempre pertinente. E voglia di vincere intatta, anche quando c'è da disputare solo una partitella nell'ambito di un evento organizzato da All Accor, uno degli sponsor del Psg che ha portato al Parco dei Principi un centinaio di clienti, mischiandoli con vecchie glorie del club. Vecchio, il 39enne Jeremy Menez non lo è di certo, ma è tra quei giocatori che hanno inaugurato il nuovo ciclo di gloria del club della capitale francese. Fu suo il gol del primo titolo del club dell'emiro del Qatar, nel 2013. Menez era arrivato da un triennio alla Roma, e dopo un triennio al Psg, tornò in Serie A, al Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Menez: "La Champions? La vince il Psg. Il calo del calcio italiano non mi stupisce, manca qualità"

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