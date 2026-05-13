L’ex giocatore ha commentato la finale di Coppa Italia in programma questa sera, affermando che l’Inter è la squadra favorita. Ha inoltre sottolineato che per la Champions manca ancora un elemento fondamentale. Nel corso dell’intervista, ha analizzato la situazione generale del calcio italiano, concentrandosi sulle differenze tra le competizioni e sulle difficoltà che il settore sta affrontando. La sua analisi si è concentrata su aspetti tecnici e organizzativi del campionato.

di Paolo Moramarco Di Matteo ha parlato della situazione del calcio italiano anche in vista della finale di Coppa Italia di questa sera su Tuttosport. Le sue parole. Intervistato da Tuttosport alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, Roberto Di Matteo ha analizzato le forze in campo e la stagione delle due squadre. Nonostante l’Inter parta favorita, l’ex allenatore ha voluto sottolineare come una finale possa riservare sempre sorprese. SU LAZIO INTER – «È vero che l’Inter parte favorita per la stagione che ha fatto, per lo scudetto appena vinto, per la rosa che ha e pure per il 3-0 di sabato all’Olimpico, però non darei la Lazio per sconfitta in partenza.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Matteo spiega: «Coppa Italia? Inter favorita, ma per la Champions manca una cosa. Il problema del calcio italiano è…»

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