meloni spinge il campo largo alle primarie allacciatevi le cinture

La legge elettorale è stata incardinata in Parlamento e sarà approvata dalla maggioranza, che potrebbe anche usare la fiducia per superare eventuali ostacoli. La legge prevede lo scrutinio segreto e mira a eliminare i franchi tiratori. Nel frattempo, il leader di un partito ha aperto alle primarie per il campo largo, invitando i candidati a prepararsi. Non ci sono altre discussioni in corso su questa materia.

Adesso le chiacchiere stanno davvero a zero. La legge elettorale è stata incardinata in Parlamento e la maggioranza la porterà a casa anche mettendo la fiducia per sterilizzare i franchi tiratori nello scrutinio segreto. Giorgia Meloni ha ottenuto ciò che voleva: l’indicazione del capo della coalizione, cioè del candidato premier. E questa non è una clausola tecnica. È una mina politica piazzata sotto il campo largo. È un colpo al cuore per le opposizioni che puntano a diventare governo. Perché, a meno di una clamorosa ritirata di Giuseppe Conte — oggi del tutto improbabile — il centrosinistra sarà costretto a scegliere il suo sfidante attraverso le primarie. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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