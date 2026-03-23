Referendum giustizia 2026 Renzi | Meloni ha perso il tocco magico campo largo faccia subito le primarie

Ha scelto la sua Radio Leopolda, Matteo Renzi per commentare il risultato del referendum che ha bocciato la Riforma della giustizia, ormai in modo inequivoco: «Meloni farà quello che crede, ma per prendere atto del risultato ci vuole coraggio. Invece in politica ci sono molti don Abbondio. Oggi, non ascoltare la voce del popolo’ è da Don Abbondio. C’è solo una cosa che si può fare con onore, mantenere la dignità. Quando il popolo parla, il palazzo deve ascoltare», ha detto. «La partita di oggi segna la fine del tocco magico. Meloni non può far finta di nulla o è diventata una donna di palazzo, ancora per poco». La leadership del centrosinistra. 🔗 Leggi su Open.online

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