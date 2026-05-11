Secondo gli ultimi sondaggi, Elly Schlein si trova in testa tra gli elettori del centrosinistra, con una netta preferenza rispetto agli altri candidati in caso di primarie del campo largo. Tuttavia, nel panorama politico generale, la leader del partito di governo mantiene una posizione di vantaggio, rimanendo avanti nelle rilevazioni rispetto agli altri leader di partito. I dati indicano un quadro di preferenze che vede una netta differenza tra le dinamiche interne al centrosinistra e le tendenze più ampie a livello nazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Elly Schlein in testa tra gli elettori del centrosinistra. Se oggi si svolgessero le primarie del campo largo, Elly Schlein sarebbe la candidata nettamente favorita. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Bidimedia, che fotografa gli equilibri interni dell’area progressista. La leader del Partito Democratico raccoglierebbe infatti il 37,5% delle preferenze, staccando di oltre dieci punti gli altri possibili contendenti alla guida della coalizione composta da Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e +Europa. Conte e Silvia Salis quasi appaiati. Alle spalle di Schlein si posiziona Giuseppe Conte, che si fermerebbe al 26,5% dei consensi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sondaggi politici, Schlein domina le primarie del campo largo ma Meloni resta avanti

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