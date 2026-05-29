La premier ha deciso di non procedere con il prestito da 10 miliardi di euro previsto dal programma Safe, destinato al settore militare. La decisione è stata influenzata da tensioni con l'amministrazione statunitense, che hanno rischiato di compromettere i rapporti diplomatici, e dalla prossima consultazione elettorale prevista nel 2027. La scelta è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche.

Secondo un retroscena del Giornale d'Italia, la premier avrebbe deciso di varare lo stop per via degli scontri con Trump, che hanno quasi portato ad una rottura, e delle elezioni politiche 2027 Meloni rinuncia al prestito Safe da 10 miliardi di euro per il riarmo. Dietro ad una mossa che potr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni rinuncia al prestito Safe da 10 mld€ per riarmo, tra i motivi gli scontri con Trump e le elezioni 2027 - RETROSCENA

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Aggiornamento da cialtrolandia. Tajani: Su SAFE chiederemo meno dei 15 miliardi previsti ... non e' questo il momento per accedere a quel prestito in maniera cosi consistente. Altra figura di palta internazionale del Governo #Meloni x.com

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Meloni: Non possiamo dire ai cittadini che i soldi sono solo per la difesaCosa augurare agli italiani? La pace nel mondo, la più scontata delle risposte, perché se non c'è stabilità di fondo è tutto ... ilmessaggero.it