Zelensky vorrebbe qualcuno come Draghi per trattare con Putin

Un alto funzionario ucraino ha riferito che il presidente desidera avere al suo fianco una figura simile a un ex premier europeo per negoziare con il presidente russo. La richiesta riguarda una persona con esperienza nel dialogo internazionale e capacità di mediazione, senza che siano ancora stati indicati nomi specifici. La volontà di Zelensky sembra orientata a rafforzare i contatti con Mosca attraverso un interlocutore che abbia un profilo riconosciuto e una comprovata esperienza diplomatica.

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Mario Draghi o Angela Merkel, chi rappresenterà l’Europa in un eventuale negoziato con Vladimir Putin? La prossima settimana i ministri degli Esteri degli Stati membri si incontreranno a Cipro per aggiornare la politica dell’Ue nei confronti della Russia. Dallo scoppio della guerra in Ucraina nel 2022, escluso qualche sporadico tentativo, i canali diplomatici con Mosca sono stati chiusi in nome del sostegno a Kyiv. Ora che gli Stati Uniti sono “impantanati” nelle trattative con l’Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz, il telefono dell’Europa potrebbe tornare disponibile. Ma è stallo sul possibile delegato. Il Financial Times ha rivelato che la scelta dei ministri degli Esteri europei potrebbe convergere sull’ex premier italiano, già presidente della Bce, Mario Draghi o sull’ex cancelliera tedesca Angela Merkel. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Guerra in Ucraina: l’UE valuta Draghi e Merkel per trattare con Putin? Punti chiave Chi sono i candidati europei proposti per negoziare con il Cremlino? Perché la figura di Mario Draghi è considerata ideale per la... Guerra in Ucraina, l’Ue valuta Draghi o Merkel per trattare con PutinCi sono voluti anni, eppure anche l’Unione Europea sembra infine convincersi che una soluzione negoziata al conflitto ucraino sia in fondo l’unica... #putin vorrebbe che a fare il mediatore fra lui e #Zelensky fosse Gerhard #Schröder Per forza, una volta abbandonata la politica i russi hanno pagato per anni l'ex cancelliere come consulente dei gruppi petroliferi degli oligarchi! E ora deve sdebitarsi, il tedes x.com