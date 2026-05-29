Nell'ultimo anno in Italia sono stati creati 269 mila posti di lavoro, secondo i dati dell'Istat, raggiungendo un record storico di occupati. Il governo ha commentato che la crescita dimostra un impegno nel ridurre il precariato, mentre l'opposizione ha sottolineato preoccupazioni sulla stabilità del lavoro. Nessuna altra cifra ha superato questa quantità di occupati in passato, confermando un trend positivo in termini di occupazione.

“Secondo l'Istat, nell'ultimo anno in Italia ci sono 269 mila occupati in più. Un dato molto importante, che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra Nazione”. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime così su X la sua soddisfazione per questo nuovo importante obiettivo. “Ma c'è un numero che merita di essere sottolineato più di altri: sempre nell'ultimo anno i dipendenti permanenti sono aumentati di 143 mila unità, mentre i dipendenti a termine sono diminuiti di 64 mila”, aggiunge Meloni che, poi, sentenzia: “La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato. La destra lo sta facendo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni festeggia il record di occupati: “La sinistra parla di precariato, la destra lo combatte”

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