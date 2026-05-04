Da Milano a Roma, numerosi giovani si sono riuniti in piazza per manifestare a favore del Piano Casa presentato dal governo. Il decreto mira a intervenire sull’emergenza abitativa e propone misure per favorire l’accesso alle case. La mobilitazione si è svolta con diversi partecipanti che hanno espresso il loro sostegno al provvedimento e criticato le soluzioni adottate dalla sinistra in materia di affitti.

Il “Piano Casa” del governo Meloni, che mira ad affrontare e a risolvere il problema dell’emergenza abitativa, piace anche ai giovani italiani. Da Roma a Milano, tra sabato e domenica scorsi, Gioventù nazionale ha organizzato delle manifestazioni d’appoggio alla nuova misura che vuole rendere disponibili 100mila nuovi alloggi nei prossimi dieci anni e ristrutturare 60mila case popolari. Un programma ambizioso che vede la fiducia di tutti quei ragazzi che credono in un Paese innovativo e capace di dare risposte concrete sui temi fondamentali. Nella capitale, i ragazzi di destra hanno organizzato un sit-in sotto il dipartimento delle Politiche abitative.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da Milano a Roma, giovani in piazza a favore del Piano Casa di Meloni: “La sinistra offre il caro affitti, la destra risposte”

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