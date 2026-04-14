Un futuro in cui la sinistra festeggia una elezione in cui la sinistra non è pervenuta | io ci metto la firma Dopo l’Ungheria Meloni irride Schlein e compagni

La presidente del Consiglio ha commentato con tono ironico i risultati di un’elezione internazionale, affermando che si può immaginare un futuro in cui la sinistra festeggia un risultato senza aver partecipato. Dopo aver fatto riferimento a un Paese europeo, ha concluso con una battuta, paragonando la sua osservazione a un servizio vincente nel tennis. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni sui social e tra gli analisti politici.

I caroselli del campo largo che hanno accolti commossi la vittoria di Peter Magyar in Ungheria fanno sorridere la premier che con sarcasmo commenta l'atteggiamento dei leader del campo largo Con sarcasmo tagliente e sorriso sulle labbra, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni mette a segno quello che in gergo tennistico verrebbe definito “un ace” o un servizio vincente. Ad offrirglielo su un piatto d’argento sono stati i cronisti che l’hanno fermata al punto stampa previsto a margine del Vinitaly. Tra le domande infatti c’è stata anche quella sui rapporti tra Italia e Ungheria dopo la vittoria di Peter Magyar, accolta dalla sinistra italiana tra caroselli, abbracci e dichiarazioni commosse che nemmeno dopo l’affermazione di Zohran Mamdani a New York si erano visti al Nazareno.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Un futuro in cui la sinistra festeggia una elezione in cui la sinistra non è pervenuta: io ci metto la firma” Dopo l’Ungheria Meloni irride Schlein e compagni Ungheria, vince Magyar e finisce l’era Orbán: la sinistra italiana festeggia come se avesse vinto… la sinistra!La vittoria di Peter Magyar alle elezioni ungheresi segna la fine di un ciclo politico lungo oltre quindici anni.