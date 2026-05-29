Drone russo colpisce un palazzo in Romania Meloni | Atto gravissimo a rischio la sicurezza europea – La diretta

Un drone russo ha colpito un palazzo residenziale nel sud-est della Romania, vicino al confine ucraino, ferendo due persone. Il ministero della Difesa rumeno ha confermato che si tratta di un drone Shahed che ha colpito il tetto dell'edificio a Gala?i. La notizia ha suscitato reazioni ufficiali, con commenti su un atto considerato grave e potenzialmente dannoso per la sicurezza europea.

Un drone russo ha colpito un condominio a Gala?i, nel sudest della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il ministero della Difesa rumeno spiegando che il drone Shahed ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Si tratta di «una grave e pericolosa escalation», come hanno riferito i media rumeni. La Romania è stata colpita durante gli attacchi russi notturni contro i porti ucraini sul Danubio e in particolare la città di Izmail. In seguito all’attacco due F-16 rumeni sono decollati. Questa è la prima volta che un attacco russo causa vittime sul suolo Nato. Il drone russo e la Romania. Da quando nel febbraio 2022 è iniziata l’offensiva russa contro l’Ucraina sono state rilevate più volte incursioni di droni in Romania. 🔗 Leggi su Open.online

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Drone russo colpisce palazzo in Romania: Nato in allerta

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Drone russo colpisce un palazzo in RomaniaUn drone russo ha colpito un condominio a Gala?i, nel sud-est della Romania, ferendo due persone.

Un drone russo colpisce un palazzo in Romania, due feritiNella notte, un drone russo ha colpito un edificio residenziale a Gala?i, in Romania.

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