Un drone russo ha colpito un edificio residenziale a Galati, in Romania. Il ministro della Difesa ha condannato l’attacco, definendolo una minaccia inaccettabile per la sicurezza europea. L’incidente si è verificato in una zona abitata, senza ancora informazioni ufficiali sulle eventuali vittime o danni. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’attacco.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Drone colpisce un edificio residenziale a Galati Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso una dura condanna dopo l’attacco condotto da un drone russo contro un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania. Il bilancio dell’episodio è di due persone ferite, tra cui un minorenne. Secondo Crosetto, si tratta di un’azione grave e irresponsabile, che rappresenta una pericolosa escalation del conflitto e che non può essere accettata dalla comunità internazionale. Solidarietà alla Romania Nel suo messaggio, il ministro ha rivolto parole di vicinanza al Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa rumeno Radu-Dinel Mirut? e a tutto il popolo romeno, ribadendo la piena solidarietà dell’Italia in questo momento delicato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Crosetto condanna l’attacco russo in Romania: “Minaccia inaccettabile per la sicurezza europea”

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