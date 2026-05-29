Meloni | a rischio sicurezza europea Polemiche su Safe
La presidente ha condannato l'uso di un drone russo che si è infiltrato in Romania, definendolo un atto gravissimo. Ha affermato che questo episodio mette a rischio la sicurezza europea. La Russia ha compiuto un'azione considerata da lei inaccettabile. Le dichiarazioni sono arrivate in un contesto di crescenti tensioni tra Europa e Russia. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli o sulle conseguenze di questo episodio.
Condanna anche da parte della presidente Meloni sul drone russo in Romania: dalla Russia un atto gravissimo, ha detto, a rischio la sicurezza europea. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Meloni: a rischio sicurezza europea. Polemiche su Safe
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