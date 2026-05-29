Meloni | a rischio sicurezza europea Polemiche su Safe

Notizia in breve

La presidente ha condannato l'uso di un drone russo che si è infiltrato in Romania, definendolo un atto gravissimo. Ha affermato che questo episodio mette a rischio la sicurezza europea. La Russia ha compiuto un'azione considerata da lei inaccettabile. Le dichiarazioni sono arrivate in un contesto di crescenti tensioni tra Europa e Russia. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli o sulle conseguenze di questo episodio.