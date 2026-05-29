Prima di partecipare a un vertice, la premier ha effettuato una sosta a Reggio Calabria, dove i Carabinieri sono stati impegnati in controlli. La visita si è svolta in un momento di tensione diplomatica nei Balcani. La scelta della città come tappa precede l’incontro ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle ragioni specifiche della sosta o sugli obiettivi della visita.

? Domande chiave Come influenzerà la sosta reggina la strategia diplomatica nei Balcani?. Perché la premier ha scelto proprio Reggio Calabria per questa ricorrenza?. Quali sfide attende Meloni nel passaggio tra Calabria e Montenegro?. Cosa comporta questo doppio impegno per la sicurezza del territorio?.? In Breve Cerimonia al lungomare Falcomatà alle ore 15,00 del 5 giugno.. Celebrazione del 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri.. Spostamento della premier verso Tivat per il vertice UE-Balcani occidentali.. Rapporto tra potere centrale e caserme locali nel territorio reggino.. Venerdì 5 giugno la premier Giorgia Meloni si recherà a Reggio Calabria per la cerimonia militare del 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri, prima di volare in Montenegro per un vertice internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni a Reggio Calabria: sosta per i Carabinieri prima del vertice

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