Fdi in Calabria | vertice segreto a Reggio per le sfide elettorali

Venerdì 24 aprile, a Reggio Calabria, si è tenuto un incontro riservato tra membri di Fratelli d’Italia, con la presenza di un esponente di rilievo del partito. L’appuntamento, di cui non sono stati diffusi dettagli pubblici, è stato organizzato per discutere le prossime sfide elettorali in Calabria. La riunione si è svolta in modo riservato e ha coinvolto rappresentanti locali e nazionali del partito.

? Cosa sapere Donzelli guida vertice riservato Fratelli d'Italia a Reggio Calabria venerdì 24 aprile.. L'incontro tra dirigenti e sindaci definisce la strategia per le prossime amministrative calabresi.. Il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Donzelli, approda a Reggio Calabria questo venerdì 24 aprile per guidare un vertice cruciale presso l’e’Hotel alle ore 12.30. L’incontro, che vede protagonista la coordinatrice regionale Wanda Ferro, si prefigge di analizzare le traiettorie amministrative e i nodi politici che interessano i territori, con un occhio attento rivolto alle imminenti consultazioni elettorali di tipo amministrativo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fdi in Calabria: vertice segreto a Reggio per le sfide elettorali Notizie correlate Reggio Calabria: errore nei moduli elettorali, nuovi file onlineIl Comune di Reggio Calabria ha disposto l’aggiornamento immediato della modulistica necessaria intende candidarsi come presidente o consigliere di... Tribunale di Reggio Calabria, le sfide e l'impegno del nuovo presidente Campagna: "Servire la città con responsabilità e rigore"Si apre una nuova stagione per il tribunale di Reggio Calabria con la nomina del magistrato reggino Giuseppe Campagna alla sua presidenza, incarico... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Campania, vertice Fdi-FI: 'Unità alle comunali, partendo da Salerno e Avellino'; Vertice FdI-Fi in Campania: via all'unità del centrodestra verso le comunali; Elezioni comunali, prove di dialogo tra Cirielli (FdI) e Martusciello (FI): vertice dopo la rottura; ROCCELLA JONICA: VICENDA ACQUA, CONCLUSO VERTICE SORICAL-COMUNE. DOMATTINA DOVREBBE TORNARE TUTTO ALLA NORMALITA’. Vertice Fdi-Fi, pace siglata uniti a Salerno e Avellino: accordo anche in RegioneNon parlate di «Svolta di Salerno» di togliattiana memoria ma per il centrodestra la giornata di ieri è comunque di svolta: seppellisce l’ascia di guerra e si ... ilmattino.it Vertice romano per Fdi: Candidato meloniano. In pole resta SguegliaNessuna fumata bianca, che fra l’altro non era nemmeno all’ordine del giorno, dalla riunione plenaria che si è tenuta lunedì sera a Roma con i vertici nazionali e regionali di Fratelli d’Italia per ... lanazione.it Quindi la Rai non vuole pagare Mottola per l'inchiesta di Report su Fdl e la mafia. Giorgio Mottola non avrebbe ricevuto il compenso Rai per l'inchiesta su FdI e il clan Senese. Viva la Rai, viva la democrazia, viva la Meloni! - facebook.com facebook Giorgio Mottola di @reportrai3 fa un'inchiesta sui presunti rapporti tra il clan Senese e alcuni esponenti di FdI - vive le bisteccherie! - e la Rai con una scusa non gli paga il servizio. A Telemeloni l'editoria funziona così: va bene tutto, ma non il giornalismo x.com