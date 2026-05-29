Melonellum | un’altra legge elettorale contro gli elettori

Il centrosinistra ha affermato che la nuova legge elettorale sarebbe dannosa per gli elettori. La discussione si concentra sulle modifiche proposte, che prevedono cambiamenti nelle regole di voto e nella rappresentanza parlamentare. Le proposte sono state criticate per essere considerate sfavorevoli ai cittadini, e si sono susseguite dichiarazioni contrarie da parte di esponenti di altri schieramenti politici. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

Dal centrosinistra è partita una parola d’ordine in merito alla discussione sulla nuova legge elettorale: l’Italia è al collasso, c’è il caro bollette, gli stipendi perdono potere d’acquisto — e noi dovremmo sederci al tavolo sulla legge elettorale? Io penso che sì, dovrebbero sedersi al tavolo eccome. Dal varo del Porcellum in poi abbiamo avuto leggi elettorali pessime che hanno prodotto parlamenti pessimi, e ai cittadini è precluso quasi del tutto il potere di indicare i propri candidati. Come ha scritto Marco Travaglio nel suo editoriale di giovedì, gli elettori vengono trattati come «mandrie di buoi di proprietà dei partiti». Un voto fideistico: ti do il simbolo, tu lo segni sulla scheda e non rompere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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