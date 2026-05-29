Con il Melonellum bis il premio di maggioranza potrebbe finire alla coalizione che non ha ottenuto il maggior numero di voti. Per essere ancora più concreti se la riforma elettorale del centrodestra fosse stata in vigore, nel 2006 il premio sarebbe spettato alla coalizione guidata da Berlusconi e non a quella di Prodi, benché il Professore avesse ottenuto più consensi; e anche nel 2013 non il più votato centrosinistra di Bersani, bensì il centrodestra di Berlusconi avrebbe incassato il premio, pur con meno consensi. È soltanto una delle incongruenze del testo di riforma elettorale depositato mercoledì sera in commissione Affari costituzionali della Camera dai relatori, e da ieri allo studio dei tecnici dei partiti e dell’ufficio studi di Montecitorio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Melonellum bis: appena nato è già un gran pasticcio

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